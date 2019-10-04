В Москве похоронили погибшего при исполнении служебных обязанностей следователя Владислава Капустина. Траурная церемония прошла в здании Следственного комитета РФ. На ней присутствовали родные и близкие, а также друзья и коллеги Капустина.

Слова соболезнования родственникам погибшего высказал председателя СКР Александр Бастрыкин.

«Тяжелое и трагическое событие для всех нас. Мы провожаем нашего товарища, офицера — Владислава Владимировича Капустина. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Сразу выбрал путь служения закону: сержант милиции, следователь органов внутренних дел, прокурор, сотрудник Следственного комитета. На протяжении всей жизни он шел прямой и честной дорогой: всегда с людьми, на посту, всегда с теми, кто нуждается в защите», — отметил генерал юстиции и еще раз подтвердил о намерении ведомства оказать семье всю необходимую поддержку.

Бастрыкин также подчеркнул, что после трагического события были приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников.

1 октября на проходной здания Следственного комитета России 39-летний предполагаемый злоумышленник нанес ножевое ранение в спину сотруднику ведомства Владиславу Капустину, от которого полковник юстиции позднее скончался в реанимации. Ему было 42 года. У Владислава Капустина остались жена и сын.