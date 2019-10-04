В Москве похоронили погибшего при исполнении служебных обязанностей следователя Владислава Капустина. Траурная церемония прошла в здании Следственного комитета РФ. На ней присутствовали родные и близкие, а также друзья и коллеги Капустина.
Слова соболезнования родственникам погибшего высказал председателя СКР Александр Бастрыкин.
Бастрыкин также подчеркнул, что после трагического события были приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников.
1 октября на проходной здания Следственного комитета России 39-летний предполагаемый злоумышленник нанес ножевое ранение в спину сотруднику ведомства Владиславу Капустину, от которого полковник юстиции позднее скончался в реанимации. Ему было 42 года. У Владислава Капустина остались жена и сын.