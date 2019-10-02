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Что известно о подозреваемом в нападении на сотрудника СКР в Москве

, 7:02 Эфирная новость 27

1 октября на проходной здания Следственного комитета России 39-летний предполагаемый злоумышленник нанес ножевое ранение сотруднику ведомства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

Стали известны подробности нападения на сотрудника Следственного комитета в Москве. Все произошло прямо у проходной в здание ведомства.

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места преступления и момент задержания нападавшего. Хладнокровное убийство произошло на глазах у десятка свидетелей. На записи камеры наблюдения видно, как неизвестный подходит к следователю и наносит мощный удар ножом

Уже установлена его личность, известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно атаковал органы власти различными жалобами. Не давал покоя даже соседям.

Известно, что во всех своих проблемах напавший на сотрудника СК винил правоохранительную систему. Несколько лет назад он продал долю в квартире, а потом решил, что сделка была нечестной.

Что это было — холодный расчет или действительно нервный срыв — теперь установит экспертиза. В квартире, где живет семья Владислава Капустина, работают психологи. Жена и ребенок погибшего офицера до сих пор не могут поверить, что папа больше не придет.

Денис Кулага продолжит.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых минут после нападения на сотрудника СКР.

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