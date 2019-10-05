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  4. Роман Аглаи Тарасовой и Даррена Аронофски перестал быть тайной

Роман Аглаи Тарасовой и Даррена Аронофски перестал быть тайной

, 0:01 Фото 87

Российская актриса и американский режиссер не стеснялись демонстрировать свои чувства на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Фото: Instagram @natalijournal.ru

Роман между российской актрисой Аглаей Тарасовой и американским режиссером Дарреном Аронофски перестал быть тайным. Пара вышла вместе на красную дорожку кинофестиваля в Сан-Себастьяне и, как пишет Teleprogramma.pro, влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике.

Слухи о близких отношениях между 25-летней звездой фильма «Лед» и сериала «Интерны» и 50-летним создателем таких известных картин как «Фонтан», «Ной» и «Черный лебедь» появились несколько месяцев назад. Теперь сомнений не осталось уже ни у кого, а друзья Даррена и Аглаи подтвердили, что уже год как они счастливы вместе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ранее Аглая Тарасова полтора года жила вместе с партнером по фильму «Лед», сербским актером Милошем Биковичем, дебютировавшим в России в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар». Весной 2018 года они объявили о разрыве отношений.

Даррен Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс, в 2006 году у них родился сын Генри. А потом около года он встречался с Дженнифер Лоуренс.

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