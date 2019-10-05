Массовая драка произошла в колонии Соликамска после изнасилования заключенного

От 60 до 200 человек, по предварительным данным, приняли участие в массовой драке в исправительной колонии № 9 в Соликамске. Как сообщил в интервью 5-tv.ru председатель общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников, беспорядки произошли примерно 22 сентября.

Причиной конфликта стало возмущение случаем «насильственных действий сексуального характера» над одним из осужденных со стороны заключенных «в какой-то степени близких к администрации учреждения». Страшное видео издевательств появилось в соцсетях.

По словам Ситникова, такое поведение не соответствует криминальным традициям, поэтому приверженцы этой субкультуры пошли выяснять отношения с обидчиками. Сначала они собирались разобраться непосредственно с насильником, но тот успел спрятаться, и тогда бить стали всех, кто находился в отряде. Как пояснил наблюдатель, этот отряд занимается обслуживанием колонии — это так называемые «должностные» и «лица с пониженным социальным статусом» — уборщики и так далее. Им и были нанесены различные травмы.

«Когда мы посетили колонию, нам называли порядка от 20 до 30 пострадавших. Трое на момент нашего визита находились в больнице, достаточно серьезные у них были травмы. Ну, и как рассказали осужденные, это не первый случай в их учреждении, подобные конфликты между „должностными“, теми кто на администрацию учреждения работает и лицами криминальными, которые этой субкультуры придерживаются, не первый раз происходят», — рассказал Ситников.

По его словам, администрация колонии никаких решительных действий не предпринимала. Более того, когда случилась массовая драка, на месте были всего несколько сотрудников и они не препятствовали перемещению осужденных по территории.

ФСИН информацию о происходящем в пермской колонии никак не комментирует. Против сотрудников исправительной колонии № 9 в Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 3 октября в Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в своего коллегу из табельного пистолета.