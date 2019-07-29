Maruv шантажирует фанат, ограбивший певицу после концерта в Москве

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, сообщила в Instagram о нелепом инциденте, произошедшем после концерта в «Лужниках» в Москве в субботу, 27 июля. После выступления исполнительницы один из фанатов украл предмет реквизита — маску, принадлежавшую танцовщице артистки, и взамен потребовал фото с Maruv и ее автограф.
Звезда была возмущена поведением своего поклонника. В сторис в Instagram она ответила на сообщение молодого человека, который выдвинул условия для возращения маски.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха.