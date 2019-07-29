Maruv шантажирует фанат, ограбивший певицу после концерта в Москве

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, сообщила в Instagram о нелепом инциденте, произошедшем после концерта в «Лужниках» в Москве в субботу, 27 июля. После выступления исполнительницы один из фанатов украл предмет реквизита — маску, принадлежавшую танцовщице артистки, и взамен потребовал фото с Maruv и ее автограф.

Звезда была возмущена поведением своего поклонника. В сторис в Instagram она ответила на сообщение молодого человека, который выдвинул условия для возращения маски.

« Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба », — возмутилась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха.