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  4. Пожарные тушили возгорание на асфальтобетонном заводе в Петербурге

Пожарные тушили возгорание на асфальтобетонном заводе в Петербурге

, 1:36 Эксклюзивное видео 25

Пожар произошел поздно вечером 4 октября на Софийской улице.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Пожар тушили на асфальтобетонном заводе в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло вечером 4 октября в 23.30 по местному времени. В настоящий момент пламя удалось ликвидировать.

Как сообщили 5-tv-ru в МЧС, горела мешковина на небольшой площади.

Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар на складе пластиковых изделий разгорелся в Колпинском районе Северной столицы утром в пятницу, 4 октября. Огонь бушевал на площади в четыре тысячи квадратных метров. Весь район заволокло густым едким дымом. В момент возгорания в ангаре находились 22 человека. Спасателям удалось всех вовремя эвакуировать.

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