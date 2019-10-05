Пожарные тушили возгорание на асфальтобетонном заводе в Петербурге

Пожар тушили на асфальтобетонном заводе в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло вечером 4 октября в 23.30 по местному времени. В настоящий момент пламя удалось ликвидировать.

Как сообщили 5-tv-ru в МЧС, горела мешковина на небольшой площади.

Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар на складе пластиковых изделий разгорелся в Колпинском районе Северной столицы утром в пятницу, 4 октября. Огонь бушевал на площади в четыре тысячи квадратных метров. Весь район заволокло густым едким дымом. В момент возгорания в ангаре находились 22 человека. Спасателям удалось всех вовремя эвакуировать.