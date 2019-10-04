Крупный пожар на юге Петербурга сегодня поднял по тревоге десятки расчетов. Горели складские помещения. Огонь бушевал на площади в четыре тысячи квадратных метров. Весь район заволокло густым едким дымом. Известно, что в ангарах хранились пластиковые изделия.

По данным МЧС, в момент возгорания в ангаре находились 22 человека. Это работники предприятия. Спасателям удалось всех вовремя эвакуировать. Никто не пострадал. По не установленным пока причинам загорелся склад предприятия. Оно специализировалось на производстве пластиковых изделий. На территории хранилось много горючего материала. Высокой температуры не выдержали перекрытия. Металлические балки буквально расплавились. Полностью рухнула крыша всего ангара. Дым петербуржцы видели за десятки километров.

С места события наш корреспондент Александр Сиротин.

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