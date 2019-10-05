«Зарплаты и вменяемых учеников»: Лолита поздравила педагогов с праздником

Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram ролик с поздравлением учителям. Певица записала его в гримерке перед выходом на сцену, где состоялся концерт по случаю профессионального праздника преподавателей.

«Всего самого лучшего, зарплаты, вменяемых учеников, чтобы нервы были в порядке, потому что я представляю, что такое сегодняшние дети. Целую вас! » — продекламировала певица.

Instagram @lolitamilyavskaya

Также в подписи к видео Милявская еще раз поблагодарила педагогов за то, что «нормальных детей заставляют думать о будущем».

Подписчики Лолиты оставили массу комментариев под публикацией, однако почти все они были посвящены не праздничному дню, а внешнему виду знаменитости.

«У меня такое ощущение, что развод пошел вам на пользу. Я про внешность! Прямо сияете!»

«Боже, какая же вы красивая! В любом образе!!! Невероятная ❤️Безумно хочу к вам на концерт и очень сильно вас люблю, душа моя! Самая лучшая на свете!»

«Да! Мои учителя! Спасибо, что вы есть, спасибо, что терпите и ведете! Лолита, спасибо за пример!» — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита показала мужчину, с которым познакомилась в интернете.