Стало известно, почему поссорились принцессы Беатрис и Евгения

Беатрис и Евгения Йоркские всегда убеждали общественность — у них очень теплые отношения, и они лучшие подруги. Однако выяснилось — бывали времена, когда «королевские» сестрички не разговаривали друг с другом днями напролет.

Самая крупная ссора между принцессами Йоркскими произошла из-за сущего пустяка — кед Converse. Дело в том, что 31-летняя Беатрис и 29-летняя Евгения имеют одинаковый размер ноги. В один прекрасный день девушки купили себе абсолютно идентичные пары обуви. И вот как-то раз, Беатрис, которая всегда тщательно следила и ухаживала за своими кедами, обнаружила, что ее младшая сестра попросту подменила пары, и оставила Беатрис старую обувь. Беатрис пришла в бешенство, и принцессы Йоркские не общались целую неделю, пишет 7days.ru.

Однако несмотря на прошлые обиды, Беатрис и Евгения Йоркские продолжают любить и ценить друг друга.

« Мы — самая надежная опора друг для друга. И понимаем друг друга, как никто другой », — уверенно заявляет старшая сестра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принцесса Беатрис объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи.