В США оценили новейший российский истребитель Су-35С

Американское издание The National Interest высоко оценило российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С. По словам автора статьи, авиалайнер является одним из самых совершенных военных самолетов и может конкурировать с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57.

Среди преимуществ Су-57 зарубежное издание выделило модернизированную авионику, облегченную раму, возможность векторной 3D-тяги и усиленный планер, позволяющий сделать его менее заметным для противника, пишет ФАН.

Автор статьи предполагает, что Су-35С — своего рода переходное звено к созданию самолета Су-57, во время разработки которого использовались многие системы, нашедшие применение в истребителе поколения 4++. Однако, по мнению журналиста, Су-57 в результате усовершенствования может стать «куда опаснее», чем его предшественник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще 20 истребителей Су-35С пополнят ряды ВКС РФ до конца 2020 года.