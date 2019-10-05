  1. Пятый канал
  4. В США оценили новейший российский истребитель Су-35С

В США оценили новейший российский истребитель Су-35С

, 11:15 90

Американское издание The National Interest сравнило самолет с истребителем пятого поколения Су-57.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Американское издание The National Interest высоко оценило российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С. По словам автора статьи, авиалайнер является одним из самых совершенных военных самолетов и может конкурировать с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57.

Среди преимуществ Су-57 зарубежное издание выделило модернизированную авионику, облегченную раму, возможность векторной 3D-тяги и усиленный планер, позволяющий сделать его менее заметным для противника, пишет ФАН.

Автор статьи предполагает, что Су-35С — своего рода переходное звено к созданию самолета Су-57, во время разработки которого использовались многие системы, нашедшие применение в истребителе поколения 4++. Однако, по мнению журналиста, Су-57 в результате усовершенствования может стать «куда опаснее», чем его предшественник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще 20 истребителей Су-35С пополнят ряды ВКС РФ до конца 2020 года.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Последние новости

12:09
Google посвятил новый дудл Всемирному дню учителя
11:47
Фейк про детские самолетики: В Крыму оценили украинскую новость про их беспилотники над Армянском
11:29
Сексуальный Капитан Америка: Модель плюс-сайз Блэк Чайна примерила костюм супергероя
11:15
В США оценили новейший российский истребитель Су-35С
10:59
«К чертям!» Нетребко в белом парике станцевала в ночнушке, короне и тапках
10:45
«Алла — молодец!» Пугачева сводила детей в планетарий — видео

Сейчас читают

ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака
«Представьте себя на месте кружочка»: В сети удивились задачке для первоклашек
Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев