Сексуальный Капитан Америка: Модель плюс-сайз Блэк Чайна примерила костюм супергероя

Американская модель плюс-сайз Блэк Чайна завоевала популярность в сети благодаря своим пышным формам. Звезда не боится демонстрировать свои пышные формы в самых облегающих и откровенных нарядах, тем самым доказывая представительницам прекрасного пола, что при любом весе можно выглядеть сексуально и «аппетитно».

Поклонники воодушевляются постами Чайны, а она, в свою очередь, не перестает их вдохновлять. На этот раз теледива опубликовала в Instagram эротичную фотографию, на которой позирует в соблазнительном костюме Капитана Америки, состоящем из трусов и кроп-топа. Откровенный наряд подчеркивает пышные бедра модели, смуглые ноги и живот. А туфли на шпильках, в которых звезда соцсетей устроила фотосессию, придают ей стройность и грациозность.

Instagram @blacchyna

Фанаты не смогли пройти мимо такого пикантного снимка и оставили под постом множество комментариев. Пользователи не могли скрыть восторга.

«Какая сексуальная красотка!»

«Обожаю вас!»

«Горячо!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком.