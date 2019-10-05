  1. Пятый канал
  4. Видео: подробности страшного ДТП с маршруткой в Петербурге

Видео: подробности страшного ДТП с маршруткой в Петербурге

, 21:41 Видео 279

Авария произошла на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай вечером 5 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте / Тоха Вальтер; 5-tv.ru

Стали известны подробности страшной аварии с участием маршрутного такси № 153 и автомобиля в Петербурге вечером 5 октября.

По предварительной информации, ВАЗ заканчивал маневр, поворачивая налево с Коллонтай на Товарищеский, когда маршрутное такси вылетело на запрещающий сигнал светофора и врезалась в отечественную машину. В результате происшествия, водитель ВАЗ и двое его пассажиров госпитализированы — они находятся в коме.

В общественном транспорте никто не пострадал.

По факту данного происшествия проводится проверка. На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Последние новости

22:35
Очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД
22:23
Видео страстного поцелуя Клюкиной и Чопова на свадьбе
22:10
Силы ДНР сбили очередной беспилотник украинских силовиков
21:53
«США серьезно отстают»: Военный эксперт о современных военных технологиях РФ
21:41
Видео: подробности страшного ДТП с маршруткой в Петербурге
21:28
«Наслаждаюсь солнцем как никогда»: Боня показала как отдыхает в Монте-Карло

Сейчас читают

«Делюсь сопением любви» — Эвелина Бледанс выложила в сеть видео спящего на ее груди сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев