Видео: подробности страшного ДТП с маршруткой в Петербурге

Стали известны подробности страшной аварии с участием маршрутного такси № 153 и автомобиля в Петербурге вечером 5 октября.

По предварительной информации, ВАЗ заканчивал маневр, поворачивая налево с Коллонтай на Товарищеский, когда маршрутное такси вылетело на запрещающий сигнал светофора и врезалась в отечественную машину. В результате происшествия, водитель ВАЗ и двое его пассажиров госпитализированы — они находятся в коме.

В общественном транспорте никто не пострадал.

По факту данного происшествия проводится проверка. На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие.