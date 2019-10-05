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МИД РФ: Возгорание произошло в одном из флигелей здания

, 23:07 Видео 60

О происшествии ведомство сообщило в социальных сетях.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Возгорание произошло в одном из флигелей здания МИД РФ. Об этом ведомство сообщило в социальной сети.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве 5 октября. На месте происшествия работают экстренные службы города.

В результате ЧП пострадал один человек, его с признаками отравления продуктами горения госпитализировали.

В настоящий момент возгорание ликвидировали, спасатели будут проводить тактическую вентиляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД.

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