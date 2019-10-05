МИД РФ: Возгорание произошло в одном из флигелей здания

Возгорание произошло в одном из флигелей здания МИД РФ. Об этом ведомство сообщило в социальной сети.

❗ В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 5, 2019

Ранее сообщалось, что задымление произошло в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве 5 октября. На месте происшествия работают экстренные службы города.

В результате ЧП пострадал один человек, его с признаками отравления продуктами горения госпитализировали.

В настоящий момент возгорание ликвидировали, спасатели будут проводить тактическую вентиляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о задымлении в подвале здания МИД.