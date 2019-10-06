Депутата из РФ час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка

ФБР на протяжении часа допрашивало депутата из России Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

Юмашева прилетела для участия в форуме «Диалог Форт», который состоится 6 октября. Однако, когда парламентарий вышла из самолета, ее задержали для допроса сотрудники ФБР. Ее отвели в отдельное помещение, где удерживали целый час. Кроме этого, депутату предложили встретиться позже в «неформальной обстановке» для продолжения общения.

Посольство РФ уже обратилось в Госдеп, куда направило ноту протеста относительно этой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за проблем с получением виз США сорвалась поездка российской делегации на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».