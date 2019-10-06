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  4. Другие размеры, вкусы и даже цвет глаз: как меняется женское тело после родов

Другие размеры, вкусы и даже цвет глаз: как меняется женское тело после родов

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С появлением на свет ребенка новоиспеченная мама может заметно преобразиться, говорят специалисты.

Фото: www.globallookpress.com / rgb fotografie

Не секрет, что рождение ребенка существенно сказывается на организме матери. Врачи приводят внушительный список изменений, которые могут отразиться на женском теле, сообщает МедикФорум.

Так, будущей маме стоит подготовиться к увеличению размеров, и не только груди. Например, стопа способна вырасти от 2 до десяти миллиметров. По статистике, с таким изменением после первых родов сталкиваются 70% дам.

Если ребенок крупный, у матери может расшириться грудная клетка, в том числе на целый размер одежды.

За счет гормона релаксина расслабляются связки в области сочленения тазовых костей, что приводит к расширению бедер. Такое изменение происходит еще до родов, но у некоторых женщин процесс обратим после появления на свет малыша.

Гормоны, в частности меланин, также влияют на естественный цвет глаз и волос вплоть до поседения. Для одних перемены станут временными, для других — постоянными.

Родив ребенка, женщины зачастую меняют вкусовые предпочтения. К примеру, предпочитают соленое сладкому. Причина та же — гормоны.

Из возможных изменений медики отмечаются повышение потливости из-за снижения уровня эстрогена, как правило, по ночам.

Ослабленный иммунитет нередко приводит к аллергическим реакциям. Провоцирующими организм вещами могут оказаться множество предметов и видов еды.

Наконец, предостережение для любительниц татуировок: их лучше делать после рождения ребенка. В результате родов образуются стяжки на бедрах, груди, грудной клетки, предплечьях, спине и других местах. Соответственно, тату на них могут испортиться.

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