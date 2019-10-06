Другие размеры, вкусы и даже цвет глаз: как меняется женское тело после родов

Не секрет, что рождение ребенка существенно сказывается на организме матери. Врачи приводят внушительный список изменений, которые могут отразиться на женском теле, сообщает МедикФорум.

Так, будущей маме стоит подготовиться к увеличению размеров, и не только груди. Например, стопа способна вырасти от 2 до десяти миллиметров. По статистике, с таким изменением после первых родов сталкиваются 70% дам.

Если ребенок крупный, у матери может расшириться грудная клетка, в том числе на целый размер одежды.

За счет гормона релаксина расслабляются связки в области сочленения тазовых костей, что приводит к расширению бедер. Такое изменение происходит еще до родов, но у некоторых женщин процесс обратим после появления на свет малыша.

Гормоны, в частности меланин, также влияют на естественный цвет глаз и волос вплоть до поседения. Для одних перемены станут временными, для других — постоянными.

Родив ребенка, женщины зачастую меняют вкусовые предпочтения. К примеру, предпочитают соленое сладкому. Причина та же — гормоны.

Из возможных изменений медики отмечаются повышение потливости из-за снижения уровня эстрогена, как правило, по ночам.

Ослабленный иммунитет нередко приводит к аллергическим реакциям. Провоцирующими организм вещами могут оказаться множество предметов и видов еды.

Наконец, предостережение для любительниц татуировок: их лучше делать после рождения ребенка. В результате родов образуются стяжки на бедрах, груди, грудной клетки, предплечьях, спине и других местах. Соответственно, тату на них могут испортиться.

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