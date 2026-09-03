Искры в Мадриде: Испания захлебнулась в миграционном кризисе и протестах

В Испании прошли акции в поддержку Сеуты

Миграционный кризис в Испании вышел за пределы Сеуты и вывел на улицы Мадрида и других городов тысячи людей. По всей стране прошли массовые

Миграционный кризис в Испании вышел за пределы Сеуты и вывел на улицы Мадрида и других городов тысячи людей. По всей стране прошли массовые акции в поддержку оккупированного нелегалами региона. Активисты требуют от правительства навести порядок. И возмущены его приоритетами — почему деньги на помощь Украине и тому же Марокко, со стороны которого и произошло вторжение, в казне есть.?

А проблемы внутри собственной страны годами не находят решений. Неудивительно, что в какой-то момент — полиция начала силовой разгон акций. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин с первых минут следит за происходящим. Он работает в испанской столице.

Люди требуют от испанских властей защитить границы страны и не допустить повторения массового прорыва в Сеуту. Символично, что эта акция проходит всего за сутки до того, как Педро Санчес будет отчитываться перед парламентом о том, как правительство допустило этот кризис и что собирается делать дальше.

«Мы вышли, чтобы защитить Сеуту — исконно испанский город. Нынешнее правительство позорно сдало наши интересы и словно работает на Марокко. Нас прижимают с юга при поддержке США, а испанская армия в это время разбросана по Эстонии и Румынии. Нашим солдатам там делать нечего. В итоге Сеута брошена, а защищать ее некому», — говорит политолог Гильермо Рокафорт.

Только здесь, у Конгресса, депутатов собралась примерно тысяча человек, и, чтобы обеспечить безопасность участников, вокруг парламента развернуты серьезные силы национальной полиции. Десятки машин и сотрудников уже перекрывают прилегающие улицы. Центр Мадрида превратился в площадку противостояния.

Ситуация накаляется. Одновременно люди вышли на улицы Мадрида, Барселоны, самой Сеуты и еще сотен испанских городов.

Полиция начала применять не только шумовые гранаты, но и слезоточивый газ против митингующих. Здесь, в районе фонтана Нептуна недалеко от Конгресса депутатов, уже в прямом смысле не продохнуть.

. Активисты требуют от правительства навести порядок. И возмущены его приоритетами — почему деньги на помощь Украине и тому же Марокко, со стороны которого и произошло вторжение, в казне есть.?

А проблемы внутри собственной страны годами не находят решений. Неудивительно, что в какой-то момент — полиция начала силовой разгон акций. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин с первых минут следит за происходящим. Он работает в испанской столице.

Люди требуют от испанских властей защитить границы страны и не допустить повторения массового прорыва в Сеуту. Символично, что эта акция проходит всего за сутки до того, как Сан-Педро Санчес будет отчитываться перед парламентом о том, как правительство допустило этот кризис и что собирается делать дальше.

«Мы вышли, чтобы защитить Сеуту — исконно испанский город. Нынешнее правительство позорно сдало наши интересы и словно работает на Марокко. Нас прижимают с юга при поддержке США, а испанская армия в это время разбросана по Эстонии и Румынии. Нашим солдатам там делать нечего. В итоге Сеута брошена, а защищать ее некому», — говорит политолог Гильермо Рокафорт.

Только здесь, у Конгресса, депутатов собралась примерно тысяча человек, и, чтобы обеспечить безопасность участников, вокруг парламента развернуты серьезные силы национальной полиции. Десятки машин и сотрудников уже перекрывают прилегающие улицы. Центр Мадрида превратился в площадку противостояния.

Ситуация накаляется. Одновременно люди вышли на улицы Мадриды, Барселоны, самой Сеуты и еще сотен испанских городов.

Полиция начала применять не только шумовые гранаты, но и слезоточивый газ против митингующих. Здесь, в районе фонтана Нептуна недалеко от Конгресса депутатов, уже в прямом смысле не продохнуть.