«Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство в Запорожской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении.
Спецоперация
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении.
Военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство в Запорожской области, обеспечивая прикрытие российских воинских частей и мирного населения от ударов с воздуха. Об этом говорится в предоставленном материале.
Расчеты ЗРК отслеживают воздушные цели, включая разведывательные и ударные беспилотники, баллистические ракеты и дроны-камикадзе ВСУ. Во время очередного дежурства расчет «Тор-М2» обнаружил аэродинамическую цель и взял ее на сопровождение.
После этого командование зенитного ракетного дивизиона приняло решение уничтожить воздушный объект. Расчет выполнил пуск зенитных управляемых ракет. В результате беспилотный летательный аппарат противника самолетного типа был уничтожен прямым попаданием.
В предоставленном материале также отмечается, что расчеты ЗРК группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты ВСУ, обеспечивая защиту российских позиций и гражданской инфраструктуры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 сент
- «Север» обнаружил беспилотник боевого типа с боевой частью. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
- 2 сент
- Российская армия уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- «СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- «Ураган» разбил укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- ZАLА вскрыла опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро
- 29 авг
- «Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 авг
- Путин: нужно учитывать опыт бойцов СВО при развитии технологий в стране
Читайте также
64%
Нашли ошибку?