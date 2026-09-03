«Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 30 0

Военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство в Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении.

Спецоперация

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении.

Военнослужащие подразделений ПВО круглосуточно несут боевое дежурство в Запорожской области, обеспечивая прикрытие российских воинских частей и мирного населения от ударов с воздуха. Об этом говорится в предоставленном материале.

Расчеты ЗРК отслеживают воздушные цели, включая разведывательные и ударные беспилотники, баллистические ракеты и дроны-камикадзе ВСУ. Во время очередного дежурства расчет «Тор-М2» обнаружил аэродинамическую цель и взял ее на сопровождение.

После этого командование зенитного ракетного дивизиона приняло решение уничтожить воздушный объект. Расчет выполнил пуск зенитных управляемых ракет. В результате беспилотный летательный аппарат противника самолетного типа был уничтожен прямым попаданием.

В предоставленном материале также отмечается, что расчеты ЗРК группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты ВСУ, обеспечивая защиту российских позиций и гражданской инфраструктуры.

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