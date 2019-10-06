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Стало известно, сколько Головкин и Деревянченко получат за бой

, 4:18 67

Казахстанский и украинский боксеры встретятся на арене «Мэдисон-сквер-гарден» 6 октября.

Фото: Instagram @gggboxing

Стали известны гонорары Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко за поединок, который состоится 6 октября на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Казахстанский и украинский боксеры будут бороться за чемпионские титулы по версии BF и IBO.

Головкин получит за бой 15 миллионов долларов, Деревянченко в разы меньше — его гонар составит 5,2 миллиона долларов. Об этом пишет ESPN.

Для спортсмена из Казахстана этот поединок станет вторым после потери чемпионского статуса в бою с мексиканцем Саулем Альваресом. В предыдущем бою Головкин одержал победу над Стивом Роллсом из Канады.

Для Деревянченко этот бой будет вторым за титул чемпиона мира по версии IBF, первый — закончился поражением американцу Дэниелу Джейкобсу.

Всего в активе казахстанца 39 побед и одна ничья, у украинца — 12 побед и одно поражение.

Взвешивание спортсменов показало, что Головкин на 50 граммов тяжелее соперника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где смотреть трансляцию боя между Головкиным и Деревянченко онлайн.

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