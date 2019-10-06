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«Это моя женщина»: Потап ревнует Настю Каменских к другим мужчинам

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Музыкант откровенно рассказал о плюсах и минусах брака с поп-звездой.

Фото: Instagram @kamenskux

Продюсер и певец Потап в одном из последних интервью откровенно рассказал о плюсах и минусах брака с Настей Каменских. Звездная пара сыграла свадьбу весной 2019 года в Киеве. Музыкант утверждает, что положительно относится к откровенным фотографиям, которыми его благоверная иногда радует Instagram-сообщество.

«Мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина», — заявил знаменитость.

Потапу нравятся красивые снимки возлюбленной. Но вот поцелуи жены с другими мужчинами во время проб провоцируют у исполнителя приступы ревности. Однако музыкант старается сдерживать себя, потому что понимает — его избранница артистка, пишут Дни.ру.

По словам Потапа, после свадьбы его жизнь стала делиться на «до» и «после». Продюсер стал более нежным и чувствительным, а его музыка наполнилась романтикой. Также певец стал придерживаться здорового образа жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Каменских призналась, что готова зачать ребенка от музыканта Потапа даже в аэропорту.

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