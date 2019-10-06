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  4. Полина Гагарина в мини и золотых ботфортах произвела фурор на своем шоу — видео

Полина Гагарина в мини и золотых ботфортах произвела фурор на своем шоу — видео

, 10:14 Видео 217

Певица путешествует по стране с большим туром и попутно будоражит кровь подписчиков в соцсети «горячими» видеороликами.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина путешествует по стране с новым шоу «Обезоружена». В туре певицы более 30 городов России и стран ближнего зарубежья. 5 октября отгремел большой концерт исполнительницы в Калининграде. Перед выступлением поп-дива опубликовала в Instagram видео, на котором станцевала перед камерой в золотом блестящем мини-платье, ботфортах, украшенных пайетками, и оригинальной диадеме. 

«Калининград, мы начинаем!» — подписала пост знаменитость.

«Горячие» кадры вызвали у подписчиков исполнительницы неподдельное восхищение. Многие фанаты отметили — золотой наряд звезды идеально подчеркивает все достоинства фигуры и особенности внешности их любимицы. За считанные часы публикация с зажигательным танцем певицы набрала более 400 отметок «мне нравится» и шестисот комментариев.

«Нереальная!»

«Безупречна!»

«Обалденный костюм!»

«Какая же ты красотка! Костюм просто космос!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина показала лицо, утыканное иголками.

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