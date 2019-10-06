Полина Гагарина путешествует по стране с новым шоу «Обезоружена». В туре певицы более 30 городов России и стран ближнего зарубежья. 5 октября отгремел большой концерт исполнительницы в Калининграде. Перед выступлением поп-дива опубликовала в Instagram видео, на котором станцевала перед камерой в золотом блестящем мини-платье, ботфортах, украшенных пайетками, и оригинальной диадеме.

«Калининград, мы начинаем!» — подписала пост знаменитость.

«Горячие» кадры вызвали у подписчиков исполнительницы неподдельное восхищение. Многие фанаты отметили — золотой наряд звезды идеально подчеркивает все достоинства фигуры и особенности внешности их любимицы. За считанные часы публикация с зажигательным танцем певицы набрала более 400 отметок «мне нравится» и шестисот комментариев.

«Нереальная!»

«Безупречна!»

«Обалденный костюм!»

«Какая же ты красотка! Костюм просто космос!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина показала лицо, утыканное иголками.