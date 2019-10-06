Жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва 30-летняя Полина опубликовала в Instagram серию нескромных снимков, на которых в утонченно соблазнительной манере продемонстрировала идеальную фигуру.

На фотографиях супруга звезды позирует в пушистом полотенце на голове, сидя в ванной. Самые главные достоинства избранницы знаменитости прикрывает лишь пена. Поклонники Дибровой пришли в восторг от подтянутого, стройного, загорелого тела матери троих детей.

«Хочется под одеяло, пену или на солнце. Люто на улице, воскресенье, как будем греться ?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @polinadibrova

Подписчики Полины Дибровой оценили снимки обнаженного кумира по достоинству. Поклонники одарили любимицу множеством восхищенных комплиментов в комментариях. Некоторые фанаты стали предлагать супруге телеведущего варианты того, как можно обрести тепло в холодный воскресный денек.

«Пойдем гулять и дышать!»

«Под одеялом греться!»

«Похомячим!» — с юмором написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Диброва поведала поклонникам о трудном детстве.