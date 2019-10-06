Жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва 30-летняя Полина опубликовала в Instagram серию нескромных снимков, на которых в утонченно соблазнительной манере продемонстрировала идеальную фигуру.
На фотографиях супруга звезды позирует в пушистом полотенце на голове, сидя в ванной. Самые главные достоинства избранницы знаменитости прикрывает лишь пена. Поклонники Дибровой пришли в восторг от подтянутого, стройного, загорелого тела матери троих детей.
Подписчики Полины Дибровой оценили снимки обнаженного кумира по достоинству. Поклонники одарили любимицу множеством восхищенных комплиментов в комментариях. Некоторые фанаты стали предлагать супруге телеведущего варианты того, как можно обрести тепло в холодный воскресный денек.
«Пойдем гулять и дышать!»
«Под одеялом греться!»
«Похомячим!» — с юмором написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Диброва поведала поклонникам о трудном детстве.