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Жена Диброва показала стройную фигуру в пенной ванне — фото

, 12:32 Фото 845

30-летняя мама троих детей восхитила поклонников идеальными формами.

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Фото, видео: Instagram @polinadibrova

Жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва 30-летняя Полина опубликовала в Instagram серию нескромных снимков, на которых в утонченно соблазнительной манере продемонстрировала идеальную фигуру.

На фотографиях супруга звезды позирует в пушистом полотенце на голове, сидя в ванной. Самые главные достоинства избранницы знаменитости прикрывает лишь пена. Поклонники Дибровой пришли в восторг от подтянутого, стройного, загорелого тела матери троих детей.

«Хочется под одеяло, пену или на солнце. Люто на улице, воскресенье, как будем греться?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @polinadibrova

Подписчики Полины Дибровой оценили снимки обнаженного кумира по достоинству. Поклонники одарили любимицу множеством восхищенных комплиментов в комментариях. Некоторые фанаты стали предлагать супруге телеведущего варианты того, как можно обрести тепло в холодный воскресный денек.

«Пойдем гулять и дышать!»

«Под одеялом греться!»

«Похомячим!» — с юмором написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Диброва поведала поклонникам о трудном детстве.

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