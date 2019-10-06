Американскую студентку изнасиловали в центре Петербурга

Двое неизвестных изнасиловали 21-летнюю американку в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром в субботу, 5 октября, в парке рядом с Невским проспектом. Девушке потребовалась помощь медиков.

Двое мужчин, по словам гражданки США, азиатской наружности, напали на студентку в парке «Подкова» на Казанской улице. Правоохранители изъяли у потерпевшей вещи, пригодные для исследования. По следам ДНК было получено одно совпадение. Под подозрение в совершении преступления попал 27-летний уроженец Украины. Однако по фото девушка не опознала в нем никого из нападавших.

Поиск злоумышленников продолжается.

Потерпевшая прибыла в Санкт-Петербург в сентябре 2019 года, чтобы проходить обучение по программе студенческого обмена в Высшей школе экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный изнасиловал безработную в «Лексусе» днем в центре Петербурга.