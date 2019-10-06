В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в статье для Project Syndicate прокомментировала расстановку сил на международной арене. По словам экс-главы МИД Испании, на данный момент Россия и США «поменялись ролями». Если Москва заняла позицию «стратега», то Вашингтон, напротив, выступает «вредителем».

Ана Паласио напомнила, что после присоединения Крыма в 2014 году и помощи в Сирии Россию стали воспринимать как страну, наносящую вред миропорядку, однако последние события свидетельствует об изменении отношений в мировой политике.

По словам автора статьи, значительной победой Москвы является подписание Киевом «формулы Штайнмайера», которая способствует нормализации ситуации на Украине и налаживанию контактов между Россией и Европой.

Также экс-министр подчеркнула, что ООН сейчас работает над формированием комитета для создания конституции Сирии. Данное решение принято в соответствии с планом, который был предложен на мирной конференции в России в 2018 году.

Что касается США, то они двигаются в обратном направлении, считает Паласио. Несмотря на то, что некоторые до сих пор видят Америку, как гаранта стабильности в мире, она постепенно теряет свои лидерские позиции, полагает политик. Показательным примером в данном случае является ситуация с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвинил Иран и сообщил о введении санкций.

По мнению Паласио, Россия, напротив, проявила себя с положительной стороны.

« Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя », — подчеркнула бывший министр.

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