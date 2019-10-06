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  4. «Женщина вамп!» Сола Монова предстала перед поклонниками в новом образе

«Женщина вамп!» Сола Монова предстала перед поклонниками в новом образе

, 15:59 Фото 701

Поэтесса и блогер опубликовала в соцсетях свое новое творение, которое тут же объявили шедевром. Костюм и макияж тоже.

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Фото, видео: Instagram @sola_monova

Популярный блогер и поэтесса Сола Монова поделилась с поклонниками в Instagram своим новым стихотворным произведением, сопроводив его снимком, на котором предстала в неожиданном образе. В темной полосатой брючной тройке, надетой прямо на белье и подчеркивающей грудь, 40-летняя красотка сидит за рулем дорогого автомобиля. На лице — яркий макияж, в ушах — массивные серьги.

«Роковая!»

«Осторожно, огонь!»

«Костюм класс!»

«Вау! Женщина вамп! Фото кайф и стихотворение бомбезное».

«Каждое новое фото шедевральнее!»

«Умна, шикарна, сексуальна…», — мгновенно отреагировали поклонники.

Instagram @sola_monova

Что касается стихов, то, судя по комментариям, они задели за живое большинство подписчиц. Менее чем за час пост собрал почти 16 тысяч лайков.

«Как же этот стих сейчас подходит моей жизненной ситуации… Так и чешется отправить его ЕМУ… Вы прям прочли мысли большинства! Мои, в том числе! Потрясающе»;

«Прокатилась слезинка! Сейчас именно в такой ситуации, и ощущения в точку!»

«Ну это уже явно песня. С переходами из минора в мажор и так пару раз туда-сюда»;

«Браво! Это прекрасно»;

«Шедевр!» — пишут пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская, слушая стихотворение Солы Моновой в исполнении автора, упала со стула.

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