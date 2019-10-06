Татьяна Буланова анонсировала в своем Instagram скорый выход нового клипа на песню «Играю в прятки на судьбу». Премьера произведения, которое написал Алексей Романоф на стихи Михаила Гуцериева состоялась в июле 2019 года.

«Ждем, очень ждем выхода нового клипа на песню «Играю в прятки на судьбу», — написала Буланова.

Instagram @buslya

Но особое внимание поклонников привлек стильный черно-белый снимок 50-летней певицы, которым она сопроводила пост.

«Шикарное фото».

«Патрисия Каас, только лучше!»

«Классный образ, очень здорово вам с такой прической»;

«Необычное фото. Красивушка»;

«Француженка!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович объявила кастинг девушек с пышными формами под лозунгом «ПотряСисСеменович» — для съемок нового клипа.