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«Патрисия Каас, только лучше!» — Буланова порадовала поклонников стильным фото

, 17:16 Фото 755

Певица анонсировала выход нового клипа, сопроводив пост стильным черно-белым снимком.

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Фото, видео: Instagram @buslya

Татьяна Буланова анонсировала в своем Instagram скорый выход нового клипа на песню «Играю в прятки на судьбу». Премьера произведения, которое написал Алексей Романоф на стихи Михаила Гуцериева состоялась в июле 2019 года.

«Ждем, очень ждем выхода нового клипа на песню «Играю в прятки на судьбу», — написала Буланова.

Instagram @buslya

Но особое внимание поклонников привлек стильный черно-белый снимок 50-летней певицы, которым она сопроводила пост.

«Шикарное фото».

«Патрисия Каас, только лучше!»

«Классный образ, очень здорово вам с такой прической»;

«Необычное фото. Красивушка»;

«Француженка!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович объявила кастинг девушек с пышными формами под лозунгом «ПотряСисСеменович» — для съемок нового клипа.

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