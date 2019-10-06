Что известно о прерванном выступлении «ДДТ» в Петербурге

Бессменный лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, а также поклонники его творчества считают, что выступление группы на форуме Synergy Global Forum в субботу, 5 октября, в Петербурге было прервано, пишет KP.RU однако другие гости сцены заверяют, что никаких проблем у них не возникло.

Как рассказал 5-tv.ru представитель заслуженного артиста РФ, музыканта Вячеслава Бутусова, который также принимал участие в концерте, Вячеслав Батогов, у них все прошло нормально.

« У нас все хорошо было, ничего не вырубалось. Мы прекрасно выступили. Что касаемо Бутусова, то все было отлично », — отметил Батогов.

В свою очередь организатор Synergy Global Forum Григорий Аветов, комментируя выступление «ДДТ», рассказал, что хиты знаменитой группы звучали на сцене в течение 50 минут и окончание концерта никак нельзя назвать его срывом.

Ранее зрительница выступления «ДДТ» рассказала о якобы прерванном выступлении своего кумира.