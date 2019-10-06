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«Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» в первом матче после смены тренера

, 21:34 38

Игроки московской команды проиграли пятый раз подряд в чемпионате России. Матч прошел в воскресенье, 6 октября, в столице Краснодарского края.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Шрамко, Instagram @zamestitel_tsarya, @marinagorskaya

Игроки московского клуба «Спартак» в первом матче после смены тренера проиграли футбольной команде «Краснодар». Матч 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, который проходил в воскресенье, 6 октября, завершился со счетом 2:1. Поражение стало пятым подряд.

Ворота «Спартака» на третьей минуте поразил шведский футболист, нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Позже, на 20-й минуте отличился защитник Сергей Петров. На 45-й минуте гол забил шведский футболист, нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон.

На 88-й минуте за вторую желтую карточку судья удалили с поля футболиста «Краснодара» Кайо. В составе «Спартака» на 93-й минуте поле покинул Георгий Джикия.

Для «Спартака» прошедший матч стал первым после отставки главного тренера Олега Кононова. К игре с «Краснодаром» футболистов готовил врио главного тренера Сергей Кузнецов.

«Краснодар» на данный момент имеет 26 очков и делит лидерство с «Зенитом», «Локомотивом» и «Ростовом». Московская команда располагается на 12 месте турнирной таблицы с 14 очками. Грядущий матч «Краснодар» проведет 20 октября на выезде. Футболисты встретятся с командой «Динамо» из Москвы. Красно-белые 19 октября сыграют на домашнем поле с казанским «Рубином».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Оренбург» отправил в отставку второго главного тренера соперников.

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