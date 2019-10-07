Александр Лукашенко поведал о пользе ремня для детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей в ходе посещения военного полигона. Речь его выступления была опубликована на официальном сайте главы государства.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Виктор, как старший, часто получал от меня», — заявил Лукашенко во время общения с журналистами.

При этом лидер Белоруссии отметил, что не является сторонником наказания для детей, однако в некоторых ситуациях этого не удается избежать. Также Александр Лукашенко добавил, что белорусские семьи будут воспитывать своих чад, исходя из «славянских традиций и нашего жизненного опыта», а не навязанных Западом «формулировок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Белоруссии перепутал Украину с Россией.