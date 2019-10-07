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Александр Лукашенко поведал о пользе ремня для детей

, 6:04 30

Президент Белоруссии признался в том, что наказывал своего сына в детстве.

Фото: ТАСС / Петр Сивков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей в ходе посещения военного полигона. Речь его выступления была опубликована на официальном сайте главы государства.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Виктор, как старший, часто получал от меня», заявил Лукашенко во время общения с журналистами.

При этом лидер Белоруссии отметил, что не является сторонником наказания для детей, однако в некоторых ситуациях этого не удается избежать. Также Александр Лукашенко добавил, что белорусские семьи будут воспитывать своих чад, исходя из «славянских традиций и нашего жизненного опыта», а не навязанных Западом «формулировок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Белоруссии перепутал Украину с Россией.

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