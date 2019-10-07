Видео: Депутат на внедорожнике сбил девочку на пешеходном переходе в Новороссийске

В Новороссийске выясняют обстоятельства серьезного ДТП в центре города. Водитель внедорожника сбил десятилетнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Момент аварии снял один из очевидцев. На этой записи видно, как мужчина даже не вышел из машины и попытался скрыться с места ДТП.

Позже выяснилось, что за рулем Range Rover находился депутат городской Думы Виталий Бут. По горячим следам его удалось задержать и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшей школьнице первую помощь оказали прохожие. Они вызвали медиков. Девочку госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль протаранил остановку с людьми в Петербурге, момент смертельного ДТП попал на видео.