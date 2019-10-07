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  4. Свое 67-летие Владимир Путин отметит с родными и близкими на природе

Свое 67-летие Владимир Путин отметит с родными и близкими на природе

, 7:29 Эфирная новость 63

7 октября российский президент отмечает день рождения.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

В понедельник, 7 октября, день рождения празднует президент России Владимир Путин. 67-летие глава государства отметит с родными и близкими на природе.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер отложил все дела и накануне уехал в тайгу. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин гулял по лесу, наслаждался осенней природой и собирал грибы.

Путин и Шойгу также проехали по тайге на внедорожнике, причем глава государства был за рулем. А кроме того, президент поднялся на гору высотой выше двух тысяч метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как российский лидер отмечал свои прошлые дни рождения.

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