Дети в Сургуте ходят в школу пешком через лес, так как чиновники жалеют автобус

Власти Сургута не могут обеспечить доступность образования. Так считают жители сразу нескольких дачных поселков недалеко от города. Более 40 детей вынуждены добираться до школы пешком через лес.

Самое удивительное, что автобус в учебном заведении есть. Но, по словам чиновников, в поселке нет нормальной дороги и транспорт там не проедет. Тем временем дети ежедневно рискуют жизнями, чтобы добраться до школы. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американскую студентку изнасиловали в центре Петербурга.