  1. Пятый канал
  4. Озвучена предварительная причина пожара, в котором погибли четверо детей

Озвучена предварительная причина пожара, в котором погибли четверо детей

, 8:14 444

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмено Московской области. Скончались жители двух квартир.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, МЧС РФ

По предварительной информации, причиной пожара в жилом многоквартирном доме в Волоколамском районе Московской области, где погибли четверо детей и взрослая женщина, могла стать неисправность в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ отмечали, что предварительная причина пожара, который произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмено — короткое замыкание в электропроводке, при этом рассматриваются и другие версии причины трагедии.

Сейчас полиция допрашивает мать и деда троих детей, погибших в пожаре под Москвой. По данным 5-tv.ru, мать скончавшихся при пожаре малышей ушла гулять, оставив детей с отцом. Тот злоупотреблял спиртными напитками и за детьми не смотрел.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 12 человек. Горели две квартиры на первом этаже жилого здания. В результате ЧП погибли Елена Г. (1983 года рождения), Глеб С. (2016 года рождения), Максим Ш. (2016 года рождения), Ирина Ш. (2014 года рождения) и Дарья Ш. (2018 года рождения). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 158 детей были эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии.

Читайте также

«Шлялась где-то!»: Очевидец о пожаре с четырьмя погибшими детьми в Подмосковье

Ребенок насмерть захлебнулся молоком матери, обезумевший от горя отец покончил с собой
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

9:43
Активисты атакуют фильм «Джокер» с обвинениями в пропаганде насилия
9:30
«Шлялась где-то!»: Очевидец о пожаре с четырьмя погибшими детьми в Подмосковье
9:22
Россия вернулась в ПАСЕ: как «цивилизованная Европа» вернулась к диалогу с РФ
9:12
Майли Сайрус закрутила новый роман после разрыва с Лиамом Хемсвортом
9:01
Погода предзимья пришла в Россию раньше почти на два месяца
8:50
Видео: Депутат на внедорожнике сбил девочку на пешеходном переходе в Новороссийске

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев