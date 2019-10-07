Озвучена предварительная причина пожара, в котором погибли четверо детей

По предварительной информации, причиной пожара в жилом многоквартирном доме в Волоколамском районе Московской области, где погибли четверо детей и взрослая женщина, могла стать неисправность в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ отмечали, что предварительная причина пожара, который произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмено — короткое замыкание в электропроводке, при этом рассматриваются и другие версии причины трагедии.

Сейчас полиция допрашивает мать и деда троих детей, погибших в пожаре под Москвой. По данным 5-tv.ru, мать скончавшихся при пожаре малышей ушла гулять, оставив детей с отцом. Тот злоупотреблял спиртными напитками и за детьми не смотрел.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 12 человек. Горели две квартиры на первом этаже жилого здания. В результате ЧП погибли Елена Г. (1983 года рождения), Глеб С. (2016 года рождения), Максим Ш. (2016 года рождения), Ирина Ш. (2014 года рождения) и Дарья Ш. (2018 года рождения). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 158 детей были эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии.