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«Попробуй уживись!»: Создатель «Дома-2» предрек Собчак скорый развод

, 11:14 282

Продюсер Валерий Комиссаров считает, что телеведущая найдет себе нового жениха, который будет гораздо моложе Константина Богомолова.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о достоинствах бывшей подопечной Ксении Собчак и оценил шансы телеведущей на счастливый брак с Константином Богомоловым.

«Она живет, как хочет. И умеет иронизировать над собой. Вот захотела выйти замуж и вышла. Захотела развестись и развелась», — цитирует продюсера сайт Теleprogramma.pro.

По словам Валерия Комиссарова, жизнь Ксении Собчак — бесконечная череда пиар-компаний. Продюсер считает, что новый супруг телеведущей ей не подходит, и звездная пара скоро расстанется.

«Это участь сильной известной женщины. Потому что попробуй с такой-то звездой уживись. Ее жизнь — это пиар. У Константина Богомолова на 99% фотографий на лице написано: «А что я здесь делаю? Где я? Кто здесь?» — иронично утверждает создатель «Дома-2».

Валерий Комиссаров предрек Ксении Собчак и Константину Богомолову совсем недолгий брак — три с половиной года. Продюсер «напророчил», что в следующий раз светская львица выйдет замуж за совсем молодого человека — жених будет младше невесты на десять лет.

К слову, на свою скандальную и пышную свадьбу телеведущая и режиссер Валерия Комиссарова не пригласили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова.

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