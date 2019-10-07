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  4. Нетрезвый пассажир устроил дебош на рейсе Екатеринбург — Благовещенск

Нетрезвый пассажир устроил дебош на рейсе Екатеринбург — Благовещенск

, 10:28 60

Мужчина не реагировал на замечания экипажа и выражался нецензурной бранью.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Пассажир рейса Екатеринбург — Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии» устроил дебош. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Амурскую службу новостей».

По данным региональной транспортной полиции, 38-летний мужчина не реагировал на замечания экипажа и выражался нецензурной бранью.

«Выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в сообщении ведомства.

По прибытию в воздушную гавань города Благовещенск, распоясавшийся пассажир был задержан. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а последующее медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Благовещенский суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неприятном инциденте, который произошел с известным актером Максимом Авериным во время его возвращения в Москву из Барнаула после гастролей. Подвыпивший директор артиста не нашел общего языка с экипажем и начал их оскорблять. Через некоторое время ему на помощь пришел и Аверин. В итоге заслуженному артисту России выписали штраф в размере 500 рублей. В интервью журналистам знаменитость отметил, что извиняться ему не за что.

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