Пассажир рейса Екатеринбург — Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии» устроил дебош. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Амурскую службу новостей».

По данным региональной транспортной полиции, 38-летний мужчина не реагировал на замечания экипажа и выражался нецензурной бранью.

«Выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в сообщении ведомства.

По прибытию в воздушную гавань города Благовещенск, распоясавшийся пассажир был задержан. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а последующее медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Благовещенский суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.

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