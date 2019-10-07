«У страха глаза велики»: Топ-10 главных женских фобий

Женская логика, как известно, слабо поддается пониманию противоположным полом, однако тому есть объяснение. Представительниц прекрасного пола обуревают страхи, при чем на разных этапах жизни они отличаются.

Однако мужчины смогут понять, почему в отношении них закатываются истерики, им выносится мозг и их пытаются контролировать, если задумаются о глубинных мотивах женского поведения.

Одиночество

В современном мире большинство женщин стремятся создать впечатление независимой и недоступной, тогда как в душе очень боятся одиночества. Безусловно, бывают периоды в жизни, когда хочется побыть одной, но стоит задуматься, что так может остаться на всю жизнь, как возникает панический страх одиночества.

Особенно он проявляется, когда подруги выходят замуж и начинают рожать детей. Тут же возникает желание ощущать надежное мужское плечо рядом, почувствовать себя маленькой девочкой, чьи проблемы будут решены.

Психологи считают, что если девушка создает видимость самостоятельной недотроги, то только потому, что ей еще не встречался мужчина, на которого бы она могла положиться.

Неизбежность старения

В отличие от большинства мужчин, которые с возрастом, как правило, становятся харизматичнее и опытнее, практически любая женщина панически боится увядания своей красоты, и, как следствие, теряет в себе уверенность. В этом случае любящему мужчине не возбраняется польстить своей половинке и сказать, что она будет для него прекрасна в любом возрасте, а сейчас выглядит моложе своих лет.

А лучше всего обратить этот страх в юмор, чтобы эти тягостные мысли исчезли из ее головы вместе со смехом.

Незапланированная беременность

Многие девушки как огня боятся беременности не по плану. Часто причиной является карьерный рост, страх потерять форму, отсутствие жилья, маленькая зарплата и прочее.

Однако если отец потенциального ребенка настроен серьезно и по-мужски, необходимо поддержать будущую маму и сказать ей о своей полной поддержке.

Бедность

Женщин часто обвиняют в меркантильности, однако зачастую их жажда денег обусловлена стремлением создать в доме уют и комфорт. Поэтому они, как правило, рассматривают обеспеченных кавалеров с прицелом на будущий совместный быт. В противном случае их сковывает страх бедности.

Мужчине следует продемонстрировать свое ответственное отношение к деньгам и к будущему в целом.

Страх растолстеть

Ох, уж эти мнимые и реальные лишние сантиметры на талии, о которых девушка думает чуть ли не сутки напролет. Причем крайности нет предела — кто-то доводит себя до анорексии, а кто-то пассивно ест себя за обедом. Внимательному избраннику нужно либо категорически убедить ее в отсутствии лишних килограммов, либо купить ей абонемент в фитнес-зал.

Первый секс с новым партнером

Даже уверенная в себе девушка опасается, насколько она будет прекрасна в постели с новым партнером: вдруг он заметит какой-нибудь изъян на ее теле или она будет недостаточно активна? Развеять эти комплексы помогут многочисленные комплименты.

Выглядеть глупо

В принципе, такая фобия может быть свойственна и мужчина, и женщинам, но последние переживают ее внутри себя крайне болезненно. Никто не хочет оказаться в ситуации, когда под взором окружающих поведение становится нелепым.

В этом случае не нужно относится слишком серьезно к самой себе, и тогда этот страх моментально улетучится. Если все же это произошло, то лучше над этим посмеяться.

Гонка за привлекательностью

Девушки настолько озабочены своей красотой, что не жалеют ни средств, ни времени на процедуры по уходу за собой.

Маникюр, педикюр, стрижка, покраска, массажи, косметолог, тренажерный зал — это лишь малая часть того, что проделывает с собой каждый месяц девушка.

А ставшие такими популярными «уколы красоты» сделали внешность некоторых отталкивающей. Тут главное — вовремя остановится. Регулярный уход за собой необходим, но перегибать палку нельзя.

Неудовлетворенность в сексе

Девушкам свойственно винить саму себя в том, что она не испытала с мужчиной оргазм. Мысли о том, что с ней что-то не так, будут без конца крутиться у нее в голове. В таком случае мужчина должен деликатно уточнить, что именно приносит ей истинное удовольствие. Партнерам не стоит стесняться обсуждать такие темы.

Страх быть хуже других

Девушки постоянно сравнивают себя с другими. Они оценивают наряды и аксессуары, ухоженность, достижения в карьере, манеру поведения — список может быть бесконечен.

Все это происходит от неуверенности в себе. Необходимо успокоиться и, если что-то у другой нравится, то нужно работать над собой. Ведь мужчины тянутся к самодостаточным особам прекрасного пола.

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