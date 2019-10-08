Конец неизбежен. Ученые рассказали, когда Солнце выжжет на Земле все живое

Астрономы описали конец Солнечной системы: Солнце вырастет до размеров красного гиганта и сожжет все живое на близлежащих планетах. Затем звезда начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика, пишет Ysia.ru. У Земли два сценария: стать вторым Марсом, каким мы его знаем сегодня, либо превратиться в подобие соседней Венеры с углекислым газом и давлением в 500 атмосфер. Само собой, ни один из вариантов не подходит для спасения от гибели человечества.

Солнце не раз подавало жителям Земли тревожные сигналы. В 1989 году в канадской провинции Квебек из-за вспышек на небесном светиле и магнитных бурь на девять часов полностью отключилась электроэнергия. А мощнейшая из зафиксированных вспышек произошла в 1859 году — так называемое Каррингтонское событие. Тогда вся Земля была охвачена сияниями.

Подобное произойдет еще неоднократно, говорит директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов. Однако эти энергетические возмущения не нарушают равновесного состояния системы Солнце — Земля.

Ученый назвал и вероятный срок гибели Солнечной системы. К счастью для человечества, этот момент настанет не менее чем через пять миллиардов лет. К тому моменту людям необходимо изобрести космические аппараты, способные развивать скорость близкую к скорости света для перемещения в космическом пространстве.

По самым скромным подсчетам, несколько миллиардов планет в нашей галактике Млечный путь могут оказаться пригодными для обитания людей. Проблема в том, что они находятся за пределами Солнечной системы. И даже до самой близкой из них — Проксима Центавра — на современном космическом корабле придется лететь миллионы лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курчатовский институт разработал материалы для более точных исследований космоса.