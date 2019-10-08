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  4. Видео: Торговый центр полыхает в Баку на площади три тысячи квадратных метров

Видео: Торговый центр полыхает в Баку на площади три тысячи квадратных метров

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Возгорание в ТЦ «Бина» произошло в ночь на вторник, 8 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebrokerreativ Studio Heinemann, Instagram @aqayev_234, @show_news, YouTube @ səsiz gecələr

Торговый центр «Бина» загорелся в азербайджанском поселке Локбатан Гарадагского района недалеко от Баку в ночь на вторник, 8 октября. По данным МЧС, огонь быстро распространился по всему зданию, в результате чего площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

РИА Новости сообщает, что по предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети. Отмечается, что тушить огонь мешает сильный ветер. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье в результате пожара в многоквартирном доме погибли четверо детей и взрослая женщина. Очевидец трагедии рассказала, что мать оставила троих своих детей одних дома и ушла гулять.

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