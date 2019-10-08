Бывшая пассия Андрея Урганта родила сына

Экс-возлюбленная актера Андрея Урганта, 33-летняя Елена Романова поделилась в социальных сетях радостной новостью: она стала мамой. Мальчик-богатырь весом 4,1 килограмма появился на свет 30 сентября.

О беременности бизнес-леди стало известно из ее микроблога в июне этого года. Романова разместила в Instagram кадры с фотосессии, где позирует с округленным животом. После этого 62-летнего актера многие стали поздравлять с прибавлением. На это Ургант-старший ответил, что давно расстался с Еленой и к ребенку отношения не имеет. Свой разрыв, как и знакомство с молодой пассией, он предпочел держать в секрете.

Instagram @romanovalena

Примечательно, что еще два года назад актер задумывался о зачатии новых наследников от молодой избранницы. Пара встречалась с 2007 года и демонстрировала идиллию в отношениях, но на тот момент Романова была занята карьерой.

Помимо популярного на всю страну сына Ивана у Андрея Урганта есть дочь Мария от второго брака, которая сейчас живет в Голландии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Ургант поздравил с днем рождения младшую дочь.