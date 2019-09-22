Иван Ургант не очень охотно делится с пользователями соцсетей подробностями своей личной жизни, но в субботу, 21 сентября, сделал исключение, опубликовав на своей странице в Instagram фото младшей дочки Валерии. В этот день девочке исполнилось четыре года, и отец поздравил ее таким образом, а заодно дал возможность присоединиться к поздравлениям своим поклонникам, а также пообсуждать, на кого из артистической династии больше всего похожа маленькая Лера. Большинство из них пришли к заключению, что девочка — копия отца. Но были и другие варианты. Instagram @urgantcom

«Ванюткина»;

«Папа похож на доченьку»;

«Иван, вы помолодели!»

«На маму вашу очень похожа»;

«На прабабушку похожа. Здоровья обеим»;

«Так дочери Нина с Лерой между собой похожи!»

«Красотка на фото с характером!» — откликнулись фанаты Урганта.

Валерия — вторая дочь Ивана Урганта и четвертый ребенок его супруги Натальи Кикнадзе. Девочку артист назвал в память о своей матери. Как отмечает KP.RU, с семьей телеведущий старается проводить как можно больше времени. А недавно Ургант пошутил, что надежный и «не лишен электричества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в день 90-летия своей бабушки, известной актрисы Нины Ургант телеведущий опубликовал ее снимок и рассказал, куда послала его звезда советского кино в свой день рождения.