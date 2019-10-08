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Представители Анастасии Заворотнюк отказались комментировать выписку актрисы

, 13:20 Эксклюзивное интервью 670

В ряде СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» была выписана из столичной клиники после почти месяца лечения.

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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", 5-tv.ru

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 41

Представители актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отказались прокомментировать появившуюся в ряде СМИ информацию, что она была выписана несколько дней назад из столичной клиники, где с 13 сентября проходила лечение от онкологического заболевания. 

Концертный директор знаменитости Стас Христов на соответствующий вопрос тут же попрощался. Такая же реакция была и у другого представителя звезды Марины Потаповой.

По некоторой информации, у 48-летней знаменитости была диагностирована четвертая стадия рака мозга. В начале осени ее состояние здоровья резко ухудшилось. Актриса была введена в состояние медикаментозной комы, которая через два дня переросла в глубокую.

Официального заявления семьи не поступало о здоровье актрисы не поступало. Только ее дочь опубликовала в Instagram обращение, в котором попросила прекратить спекулировать на данной теме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что медработница клиники, в которой находилась актриса, попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк.

Тема:
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