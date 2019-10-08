Представители Анастасии Заворотнюк отказались комментировать выписку актрисы

Представители актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отказались прокомментировать появившуюся в ряде СМИ информацию, что она была выписана несколько дней назад из столичной клиники, где с 13 сентября проходила лечение от онкологического заболевания.

Концертный директор знаменитости Стас Христов на соответствующий вопрос тут же попрощался. Такая же реакция была и у другого представителя звезды Марины Потаповой.

По некоторой информации, у 48-летней знаменитости была диагностирована четвертая стадия рака мозга. В начале осени ее состояние здоровья резко ухудшилось. Актриса была введена в состояние медикаментозной комы, которая через два дня переросла в глубокую.

Официального заявления семьи не поступало о здоровье актрисы не поступало. Только ее дочь опубликовала в Instagram обращение, в котором попросила прекратить спекулировать на данной теме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что медработница клиники, в которой находилась актриса, попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк.