«Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Навка: на поминках Заворотнюк все вспоминали хорошие моменты и смеялись

«Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

На поминках все переживали за супруга актрисы Петра Чернышева.

После смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк родные и близкие переживали за ее супруга Петра Чернышева, который последние годы посвятил себя уходу за больной женой. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в одной из программ на федеральном канале.

Но, по словам Навки, спортсмен «взял себя в руки» на поминках Анастасии и даже смеялся со всеми, вспоминая хорошие моменты.

«Он сам хохотал. Он в конце даже сказал, что получилось, что мы не провожаем Настю, а будто бы отмечаем ее день рождения», — добавила фигуристка.

Татьяна также рассказала, что Заворотнюк узнала о страшном диагнозе почти в свой день рождения.

По словам фигуристки, болезнь актрисы развивалась прямо у нее на глазах.

«У Насти был день рождения 3 апреля, и она уже себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного, скажем так, перекосило. Все думали, что это просто нерв воспалился — и буквально на следующий день они пошли проверяться и обнаружили все это», — рассказала Татьяна.

Навка подчеркнула, что супруг Анастасии Петр Чернышев с самого начала поддерживал ее и контролировал лечение. Пока жена проходила необходимые процедуры, он следил за действиями медиков, диетой Заворотнюк и держал все «в ежовых рукавицах».

Навка и Чернышев также были обеспокоены тем, чтобы никто не увидел искаженное болезнью лицо Анастасии.

«За пять лет не было ни одной фотографии. Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили, то она была в парандже», — объяснила фигуристка.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти.

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