«По-прежнему больно»: семья Заворотнюк трогательно почтила память актрисы в годовщину ее смерти
Артистка ушла из жизни два года назад, в честь этого родственники опубликовали пост на ее странице в социальных сетях.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Семья Заворотнюк трогательно почтила память актрисы в годовщину ее смерти
Во вторую годовщину со дня смерти заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк ее семья опубликовала обращение к поклонникам звезды. Пост родственники актрисы выложили на ее странице в социальных сетях, сопроводив его фотографией из архива.
«Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться», — написали родственники покойной звезды.
Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака головного мозга. Диагноз актрисе поставили еще в 2019 году.
Ряд изданий предполагал, что развитие онкологического заболевания могло быть связано с процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг покойной фигурист Петр Чернышев трепетно ухаживает за могилой актрисы. Спортсмен приходил на кладбище в день 55-летнего юбилея Анастасии, с собой он принес маленькие елки в горшках.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 3 апр
- «Наш добрый ангел»: близкие вспоминают Анастасию Заворотнюк
- 3 апр
- Петр Чернышев пришел на могилу Заворотнюк в ее 55-й день рождения
- 2 сент
- «Милочка пошла в первый класс!» — Анна Заворотнюк показала младшую сестру
- 14 сент
- Первое фото после смерти Заворотнюк: как выглядит сейчас Сергей Жигунов
- 1 сент
- «Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк
- 14 авг
- Весь в черном: вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти
- 27 июл
- «Оно рвет сердце»: редкое архивное фото Заворотнюк от дочери растрогало Сеть
- 14 июл
- «Мы прошли через ад»: дочь Заворотнюк рассказала, как она переживала потерю мамы
- 13 июл
- Оставил в тяжелый момент: дочь Заворотнюк сделала признание о муже
- 9 июл
- «Отношение к смерти переосмысляется»: психолог об обращении дочери Заворотнюк
64%
Нашли ошибку?