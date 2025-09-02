Младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк пошла в первый класс
Девочка родилась в браке звезды с фигуристом Петром Чернышевым.
Фото: Instagram*/ anna_zavorotnyuk
Младшая дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева, Мила, пошла в первый класс. Об этом в социальной сети рассказала старшая дочь Анастасии, Анна Заворотнюк.
Соответствующий снимок дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» выложила в личном блоге. На фотографии сестры стоят в обнимку.
Анна Заворотнюк показала младшую сестру.
«Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!» — добавила подпись Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк — заслуженная артистка РФ, актриса и телеведущая. Родилась в 1971 году, в семье народной артистки России Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюк. Окончила школу-студию МХАТ, после стала актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Популярность ей принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
Первый брак актрисы был с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом, второй — с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого родилась дочь Анна и сын Майкл, третий — с фигуристом Петром Чернышевым. В 2018-м у пары родилась дочь Мила.
Заворотнюк умерла в мае 2024 года от болезни, у актрисы была неоперабельная опухоль мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как звезды шоу-бизнеса проводили детей в школу 1 сентября.
