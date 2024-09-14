Первое фото после смерти Заворотнюк: как выглядит сейчас Сергей Жигунов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 74 0

Актер Жигунов впервые опубликовал фото после похорон экс-возлюбленной Заворотнюк

Первое фото после смерти Заворотнюк: как выглядит сейчас Сергей Жигунов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

На прощании с бывшей возлюбленной актер побывал тайно, после чего ускользнул от журналистов.

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов давно избегает чрезмерного внимания прессы и уж тем более его намеренно не привлекает. Он ведет закрытый образ жизни, растит детей с женой Викторией Ворожбит. Актера даже подвергли критике после похорон его бывшей возлюбленной и коллеги Анастасии Заворотнюк, умершей от онкологии — опухоли головного мозга. Никто не увидел Жигунова, не снял и не сфотографировал — поклонники сочли, что он намеренно пропустил траурную церемонию.

Позже выяснилось, что артист приходил на прощание, но намеренно не показывался прессе. Он принес цветы, а потом поспешил удалиться, пока его не заметили и не поймали в объектив возле гроба.

На днях 61-летний Жигунов опубликовал первое фото в личном блоге после трагедии. На снимке он сидит за столиком кафе со смартфоном в руках. Глаза прикрыты большими очками.

текстСергей Жигунов.Фото: Instagram* / zhigunov_sergey

 

Несмотря на возраст и пережитую утрату, Сергей Жигунов выглядит отлично — ухоженный, стильный, уверенный. Поклонники хвалят артиста за отличную форму и вспоминают самые знаковые роли — от «Гардемаринов…» до «Моей прекрасной няни», где он и встретил Анастасию Заворотнюк.

По слухам, это были самые яркие отношения актера и самое сильное чувство. Оба были несвободны, но тут же бросили своих супругов, чтобы быть вместе. После расставания Жигунов еще долго был сам не свой.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, вдовец Анастасии Заворотнюк Чернышев впервые появился на публике после ее смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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