Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил с днем рождения жену Регину Бурд, опубликовав на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото супруга певца позирует обнаженной, прикрывшись лишь соломенной шляпой. Под фотографией Жуков поместил трогательное стихотворное послание, в котором есть такое четверостишье:

«Ты всегда для меня совершенна.

Бог тобою меня наградил.

Даже там, где-то в новой вселенной,

Я бы снова Тебя полюбил…»

Instagram @sezhukov

К поздравлению присоединилось множество подписчиков.

«Милота-то какая, слова любящего и любимого мужчины. С днем рождения!»

«Восторг, вот бы всем такого мужа!» — пишут комментаторы.

Сама именинница на своей странице рассказала, что муж устроил ей на день рождения «потрясающий» сюрприз и увез в Италию.

«Он сказал мне: „Приезжай в аэропорт“. И больше ни слова. Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось — потрясающее. Мы встретились в аэропорту и буквально за пять минут до регистрации я узнала, куда мы летим. Сказать, что это рай на Земле — не сказать ничего. Это просто другое измерение», — написала Регина.

Instagram @burdregina

Сергей Жуков и Регина Бурд, выступавшая некогда с группой «Сливки», поженились в 2007 году. У них трое детей — дочь и два сына, младшему пять лет.

Ранее как писал 5-tv.ru Сергей Жуков рассказывал, как счастлив был воссоединиться с семьей в Лос-Анджелесе.