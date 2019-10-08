Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил с днем рождения жену Регину Бурд, опубликовав на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото супруга певца позирует обнаженной, прикрывшись лишь соломенной шляпой. Под фотографией Жуков поместил трогательное стихотворное послание, в котором есть такое четверостишье:
«Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где-то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил…»
К поздравлению присоединилось множество подписчиков.
«Милота-то какая, слова любящего и любимого мужчины. С днем рождения!»
«Восторг, вот бы всем такого мужа!» — пишут комментаторы.
Сама именинница на своей странице рассказала, что муж устроил ей на день рождения «потрясающий» сюрприз и увез в Италию.
«Он сказал мне: „Приезжай в аэропорт“. И больше ни слова. Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось — потрясающее. Мы встретились в аэропорту и буквально за пять минут до регистрации я узнала, куда мы летим. Сказать, что это рай на Земле — не сказать ничего. Это просто другое измерение», — написала Регина.
Сергей Жуков и Регина Бурд, выступавшая некогда с группой «Сливки», поженились в 2007 году. У них трое детей — дочь и два сына, младшему пять лет.
Ранее как писал 5-tv.ru Сергей Жуков рассказывал, как счастлив был воссоединиться с семьей в Лос-Анджелесе.