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  4. Лукашенко призвал Запад разрешить конфликт в Донбассе

Лукашенко призвал Запад разрешить конфликт в Донбассе

, 14:25 78

По мнению белорусского лидера, проблема территориальной целостности Украины не решится без вмешательства США, Германии и Франции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Jianli, Kremlin Pool, White House, Pavlo Gonchar;

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить без вмешательства западных сил. По мнению белорусского лидер, США достаточно глубоко «погружены» в проблемы украинской целостности. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко считает, что президента Украины Владимира Зеленского в одиночестве оставили решать вопросы Донбасса. В украинского лидера, по мнению главы Белоруссии, «летят камни и с востока, и с запада». А между тем, например, «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина и Франция) обязана участвовать в регулировании подобных проблем, считает белорусский президент.

Глава Белоруссии подчеркнул важность участия Америки в разрешении конфликта в Донбассе.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы», — отметил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко выразил готовность ввести миротворцев в Донбасс.

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