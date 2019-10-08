Лукашенко призвал Запад разрешить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить без вмешательства западных сил. По мнению белорусского лидер, США достаточно глубоко «погружены» в проблемы украинской целостности. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко считает, что президента Украины Владимира Зеленского в одиночестве оставили решать вопросы Донбасса. В украинского лидера, по мнению главы Белоруссии, «летят камни и с востока, и с запада». А между тем, например, «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина и Франция) обязана участвовать в регулировании подобных проблем, считает белорусский президент.

Глава Белоруссии подчеркнул важность участия Америки в разрешении конфликта в Донбассе.

« Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы », — отметил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко выразил готовность ввести миротворцев в Донбасс.