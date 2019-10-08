«Не рожала бы вовсе»: Жанна Фриске перед смертью пожалела о появлении сына

Певица Жанна Фриске ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком больше четырех лет назад. Недавно в сети опубликовали отрывок из биографической книги с рабочим названием «Блестка» о жизни экс-солистки «Блестящих». Автором литературного произведения стал друг поп-дивы и сценарист Геннадий Куркин.

Исходя из текста опубликованного отрывка биографической книги, в последние дни перед уходом из жизни Жанна Фриске пожалела о том, что решила родить ребенка. Убойные дозы гормонов, ЭКО, поздние роды — по словам врачей, все это спровоцировало резкое ухудшение состояния здоровья артистки и развитие раковой опухоли.

« Если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе. Сейчас сидела бы у океанской волны и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем…» — сказала певица.

Сложно судить о правдивости данного отрывка из книги, в котором якобы процитированы слова Жанны Фриске. Сейчас ее сыну Платону шесть лет, его воспитывает экс-супруг певицы Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жанна Фриске не позволяла себе плакать перед смертью.