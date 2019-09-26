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  4. В Петербурге установлены причастные к обману десяти тысяч дольщиков

В Петербурге установлены причастные к обману десяти тысяч дольщиков

, 19:53 434

Как минимум пять компаний обманули вкладчиков на шесть миллиардов рублей.

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Сотрудники петербургской полиции в ходе расследования уголовных дел установили причастных к обману десяти тысяч дольщиков на сумму в шесть миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по итогам встречи в четверг, 26 сентября, начальника главка Романа Плугина с пострадавшими гражданами.

В ходе расследования выяснилось, что компании «Норманн», «СпецКапСтрой», «Город», «Мегаполис» и «О2 Девелопмент» не достроили более десяти жилых комплексов.

«По всем фактам установлены лица, причастные к преступлениям, фигурантам предъявлены обвинения», — сказал представитель ведомства.

В управлении МВД добавили, что расследование дел в сфере жилого строительства находится на особом контроле у руководства главка.

К слову, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее предостерег недобросовестных застройщиков. Градоначальник привел в пример директора строительной организации «Норманн» Владимира Смирнова, который был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве при возведении жилкомплексов в конце июля этого года. Беглов заявил, что ко всем, кто будет жульничать, будут применяться самые строгие меры, потому что нельзя обманывать людей.

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