«Был охламоном»: Актер Громов признался в причинах развода после 15 лет брака

Актер театра и кино Леонид Громов рассказал об обстоятельствах ухода от своей первой супруги — заслуженной артистки РФ Татьяны Аугшкап, с которой они пробыли в браке 15 лет.

Вместе молодых людей свела учеба в ГИТИСе, рассказал артист ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову, пишет Teleprogramma.pro.

«Я был охламоном, а она прилежной девушкой. Таня была одной из лучших учениц на нашем курсе», — поделился он воспоминаниями.

По завершении вуза оба начали свою творческую карьеру в легендарном Ленкоме. У пары родился сын Иван. Однако спустя почти семь лет Леонид принял неожиданной даже для своей жены решение уйти из театра.

В семье стало туго с финансами, из-за чего дома стали вспыхивать скандалы. По словам Громова, Аугшкап начала обвинять его в пьянстве, так как дома стали собираться компании.

Ситуация стала невыносимой для обоих, но Татьяна не давала развод и шантажировала сыном, рассказал он.

Но однажды свидетелем семейного скандала стал известный актер Алексей Серебряков, который просто предложил ему переехать от жены, и актер согласился.

С начала 2000-х кинокарьера актера пошла в гору — он снялся в фильмах «Громозека», «Груз 200», «В движении», «Бедная Саша», а также сериалах «Марш Турецкого», «Семейные тайны», «Сыщики», «Антикиллер». Последние годы Громов играл в «Знахаре», «Склифософском» и других.

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