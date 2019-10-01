Федеральная служба государственной статистики предоставила данные о том, в каком возрасте чаще всего разводятся россияне. По информации Росстата, наибольшее количество разводов приходится на пары, достигшие возраста от 30 до 34 лет. В 2018 году у женщин в данном периоде произошло 115,2 тысячи разводов, у мужчин — 86,2 тысячи, передает Ридус.

Второй по «популярности» возраст среди расторгающих брак супругов — от 25 до 29 лет у женщин и от 35 до 39 лет у мужчин. Также супружеские пары часто расстаются в возрасте от 40 до 59 лет. Примечательно, что в пожилом возрасте люди также могут перестать испытывать нежные чувства к своей второй половинке. Например, в 2018-м в России развелись 13,8 тысячи 60-летних женщин и более 18 тысяч 60-летних мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Ксения Собчак может развестись с Константином Богомоловым. По словам предсказательницы, супруги не встретят старость вместе.